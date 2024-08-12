Омск-Информ
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·Общество

«Районные коммунальные сети» из Горьковского района оставили без зарплаты своих работников.

После жалобы жителя Горьковского района Омской области прокуратура проверила, как МП «Районные коммунальные сети» соблюдает трудовое законодательство. Ведомство выяснило, что предприятие не заплатило 83 сотрудникам зарплату. Сумма задолженности составила более 1 млн 700 тыс. рублей.

Прокурор внес директору организации представление. Также руководителя «Районных коммунальных сетей» привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок. Сейчас ведомство полностью погасило задолженность перед работниками.

·Общество

«Районные коммунальные сети» из Горьковского района оставили без зарплаты своих работников.

После жалобы жителя Горьковского района Омской области прокуратура проверила, как МП «Районные коммунальные сети» соблюдает трудовое законодательство. Ведомство выяснило, что предприятие не заплатило 83 сотрудникам зарплату. Сумма задолженности составила более 1 млн 700 тыс. рублей.

Прокурор внес директору организации представление. Также руководителя «Районных коммунальных сетей» привлекли к административной ответственности за невыплату зарплаты в срок. Сейчас ведомство полностью погасило задолженность перед работниками.