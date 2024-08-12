Злоумышленник оставил без средств передвижения пять человек.

Пятеро омичей обратились в полицию с жалобами на исчезнувшие велосипеды. Средства передвижения все потерпевшие оставляли в подъездах многоэтажек.

Правоохранители быстро выяснили, что характер краж и приметы подозреваемого сходились между собой в разных случаях. Выяснилось, что грабежом промышляет 36-летний мужчина, проживающий в Ленинском округе. Полицейские взяли его на улице Путилова, когда он пытался добавить к своей «коллекции» еще одно транспортное средство.

Велосипед вернули 41-летней хозяйке, которая пояснила, что ставит его между 1-м и 2-м этажами, пристегивая специальным тросом. Сумма ущерба составила 14 000 рублей. Воришка оказался матерым рецидивистом.

– По каждому факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигурант уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, – сообщили в полиции.

Кировский районный суд назначил подозреваемому заключение под стражу.