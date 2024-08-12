Больше всего изменилась стоимость услуг, меньше всего – стоимость продуктов.

В июле в Омской области цены выросли в среднем на 1,9 % по сравнению с июнем. Как сообщает Омскстат, цены на продукты не изменились, непродовольственные товары стали дороже на 0,3 %, а услуги – на 6,3 %.

Среди услуг сильнее всего – на 42,8 % – цены выросли на полеты экономклассом. На 40 % подорожал общественный транспорт. Дешевле стали речные круизы (на 11,4 %) и поездки в купе (на 11 %).

Хотя в среднем цены на продукты не изменились, но капуста (+ 38,1 %) и картофель (+ 23,7 %) в регионе подорожали. Дешевле стали свежие огурцы (-22,3 %), свекла (19,4 %), виноград (16,4 %), груши и помидоры (14,3 %).

Среди непродовольственных товаров подорожали газовое моторное топливо – на 6,1 %, дизельное – на 1,8 %, бензин – на 1-1,2 %. Стали дороже строительные материалы (на 0,6-4,4 %), уголь (на 4,1 %). Подешевели свежесрезанные цветы (на 3,8 %), парфюмерия (на 0,2-9,7 %) и некоторая одежда (на 0,1-7,0 %).