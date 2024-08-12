Он думал, что совершеннолетие сына позволит не платить долг, но чуда не случилось.

Омич накопил задолженность по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили омские судебные приставы.

Мужчина предполагал, что совершеннолетие сына является причиной не выплачивать долг, однако у сотрудников ведомства было другое мнение. Так как финансовое обязательство перед ребенком считается выполненным только в случае выплаты долга.

Было установлено, что 58-летний омич после развода с супругой обязан выплачивать алименты. Однако мужчина, не имея официального места работы и накопленного имущества, этого не делал, связь с сыном не поддерживал. Он хотел избежать ответственности, ведь сыну исполнилось 18 лет. Однако долг в 1,56 млн рублей его обязали выплатить судебные приставы.

После проверки финансовых дел должника на счетах оказались деньги, на которые сотрудники ведомства наложили арест, а после – взыскание. Так как мужчина просрочил исполнение своих обязательств, то еще потребовалось оплатить сумму исполнительского сбора, которая составила 109 тыс рублей. В итоге деньги в полном объеме были получены его совершеннолетним сыном.