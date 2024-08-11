Они ехали по лесу на снегоболотоходе, водитель которого не имел прав на управление этим транспортом.

В Чемальском районе Республики Алтай произошло ДТП, в результате которого погиб житель Омской области. Инцидент произошел в субботу, 10 августа, около 12:50. Мужчина вместе со спутницей ехал на снегоболотоходе Swampy по лесной дороге. Водитель транспортного средства, 41-летний житель Горно-Алтайска, не справился с управлением, и машина опрокинулась.

– В результате происшествия 54-летний пассажир – житель Омской области от полученных травм скончался на месте. Кроме того, в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 54-летняя жительница Омской области – еще один пассажир снегоболотохода, – сообщили в алтайской полиции.

По факту происшествия сейчас ведется проверка. Установлено, что водитель снегоболотохода не имел соответствующей категории на управление транспортным средством. Машина не была зарегистрирована в установленном порядке.