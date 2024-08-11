Специалист считает, что хвостатые способны врачевать стресс, болезни ЖКТ и предчувствовать беду с хозяевами.

Специалист Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина Диана Курбатова рассказала, какие болезни способны вылечить кошки.

– Есть мнение, что разные породы кошек «специализируются» на разных заболеваниях. Длинношерстные кошки, например, – отличные психотерапевты и невропатологи, а короткошерстные или бесшерстные лучше «лечат» болезни ЖКТ, – цитирует Курбатову РИАМО.

Известны случаи, когда кошки предчувствовали сердечный приступ или инсульт у своего хозяина, выражая в этот момент беспокойство и привлекая внимание. Зачастую питомец ложится на место травмы и своим теплом снимает боль и напряжение.

Также эксперт добавила, что у детей, которые растут в доме с этими пушистыми четвероногими, меньше шансов получить аллергию на шерсть, пылевых клещей и пыльцу. К тому же ни для кого не секрет, что хвостатые способны отлично снять стресс.