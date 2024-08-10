В первой игре встретятся «Авангард» и «Трактор». Стоимость билетов колеблется в пределах от 100 до 2000 рублей.

За кубок Виктора Блинова будут бороться пять команд: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». Игры пройдут с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене».

В первой игре (20 августа) встретятся между собой «Авангард» и «Трактор». Ранее сообщалось, что начало встречи было запланировано на 17:00, но его решили изменить и перенести на несколько часов. Теперь начало матча ожидается в 19:30 по омскому времени.

Опубликовано расписание турнира:

20 августа

«Авангард» – «Трактор», 19:30.

21 августа

«Локомотив» – «Сибирь», 15:00.

«Авангард» -–«Барыс», 19:30.

22 августа

«Барыс» – «Сибирь», 15:00.

«Трактор» – «Локомотив», 19:30.

23 августа

«Трактор» – «Сибирь», 15:00.

«Авангард» – «Локомотив», 19:30.

24 августа

«Трактор» – «Барыс», 15:00.

25 августа

«Барыс» – «Локомотив», 12:00.

«Авангард» – «Сибирь», 16:00.

Стоимость билетов, в которых «Авангард» не принимает участия, составляет всего 100 рублей. А на матчи с участием омской команды стоимость билетов варьируется от 190 до 2000 рублей в зависимости от сектора.