Начало первой игры перенесли на несколько часов.

В Омске с 20 по 25 августа на «G-Drive Арене» будет проходить Кубок Блинова по хоккею. В первой игре (20 августа) встретятся между собой «Авангард» и «Трактор».

Начало встречи было запланировано на 17:00, но его решили изменить и перенести на несколько часов. Теперь начало матча ожидается в 19:30 по омскому времени.

В Кубке Блинова примут участие пять хоккейных команд КХЛ. В их числе омский «Авангард», новосибирская «Сибирь», челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив» и «Барыс» из Астаны.

Напомним, что после матчей болельщиков развезут по домам автобусы-шаттлы. Они будут ехать по измененным схемам из-за перекрытия бульвара Архитекторов.