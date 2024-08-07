Омск-Информ
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·Общество

В конце августа в Омске пройдет Кубок Блинова по хоккею.

В Омске с 20 по 25 августа пройдет 30-й юбилейный Кубок Блинова по хоккею. Поклонники соберутся на ледовой площадке «G-Drive Арены».

После хоккейных матчей болельщиков развезут по домам на автобусах-шаттлах, которые поедут по специальным маршрутам № 501–520. Зрителей развезут бесплатно.

В департаменте транспорта отметили, что схемы движения нескольких маршрутов по Левобережью изменятся, потому что ведутся работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Добавим, что шаттлы после матчей будут отправляться в зависимости от наполнения автобусов.

·Общество

В конце августа в Омске пройдет Кубок Блинова по хоккею.

В Омске с 20 по 25 августа пройдет 30-й юбилейный Кубок Блинова по хоккею. Поклонники соберутся на ледовой площадке «G-Drive Арены».

После хоккейных матчей болельщиков развезут по домам на автобусах-шаттлах, которые поедут по специальным маршрутам № 501–520. Зрителей развезут бесплатно.

В департаменте транспорта отметили, что схемы движения нескольких маршрутов по Левобережью изменятся, потому что ведутся работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Добавим, что шаттлы после матчей будут отправляться в зависимости от наполнения автобусов.