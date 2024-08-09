Олег Малютин занял пост гендиректора.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 6 августа новый владелец «Казачьего рынка» Олег Малютин стал его генеральным директором. Предприниматель известен тем, что является собственником аптечных сетей, в числе которых находится «Фармакопейка».

Ранее «Казачий рынок» возглавлял Иван Лисин. Он руководил компанией почти 11 лет – с 4 сентября 2013 года.

Отметим, что 21 июня 2024 года у организации сменился собственник. «Казачий рынок» начал принадлежать двум организациям Олега Малютина – ООО «Медэкспорт – Северная звезда» и ООО «Госпиталь-Сервис».