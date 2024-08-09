Обращаться никуда не нужно: повышение будет в автоматическом режиме.

Омским пенсионерам, трудоустроенным в преклонном возрасте, с 1 января 2025 года будут индексировать пенсии. Такую информацию сообщают в ОСФР по Омской области.

Федеральный закон о страховых пенсиях вступает в силу в следующем году.

- Согласно изменениям, с 2025 года пенсия работающих пенсионеров в Омской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий, - проинформировали в ведомстве.

Отметим, что с 2016 года работающим пожилым людям не индексировали страховые пенсии. По словам ведомства, все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы. Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Суть повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные индексации.

Известно, что в целях удобства пожилым людям не нужно посещать офисы ПФР, потому что индексация выплат будет проходить автоматически. Напомним, что это повышение коснется 95 тысяч работающих пенсионеров Омской области.