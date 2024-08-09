Омск-Информ
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·Общество

Обращаться никуда не нужно: повышение будет в автоматическом режиме.

Омским пенсионерам, трудоустроенным в преклонном возрасте, с 1 января 2025 года будут индексировать пенсии. Такую информацию сообщают в ОСФР по Омской области.

Федеральный закон о страховых пенсиях вступает в силу в следующем году.

- Согласно изменениям, с 2025 года пенсия работающих пенсионеров в Омской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий, - проинформировали в ведомстве.

Отметим, что с 2016 года работающим пожилым людям не индексировали страховые пенсии. По словам ведомства, все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы. Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Суть повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные индексации.

Известно, что в целях удобства пожилым людям не нужно посещать офисы ПФР, потому что индексация выплат будет проходить автоматически. Напомним, что это повышение коснется 95 тысяч работающих пенсионеров Омской области.

·Общество

Обращаться никуда не нужно: повышение будет в автоматическом режиме.

Омским пенсионерам, трудоустроенным в преклонном возрасте, с 1 января 2025 года будут индексировать пенсии. Такую информацию сообщают в ОСФР по Омской области.

Федеральный закон о страховых пенсиях вступает в силу в следующем году.

- Согласно изменениям, с 2025 года пенсия работающих пенсионеров в Омской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий, - проинформировали в ведомстве.

Отметим, что с 2016 года работающим пожилым людям не индексировали страховые пенсии. По словам ведомства, все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы. Теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Суть повышения в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все пропущенные индексации.

Известно, что в целях удобства пожилым людям не нужно посещать офисы ПФР, потому что индексация выплат будет проходить автоматически. Напомним, что это повышение коснется 95 тысяч работающих пенсионеров Омской области.