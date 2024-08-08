Жительницы города на севере Омской области принимали заказы на интимные услуги двух девушек.

В Омской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению двух администраторов гостиницы в Таре в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего». Тарский городской суд рассмотрел ходатайства следователя-криминалиста о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 36-летняя и 51-летняя фигурантки, работая в гостинице на въезде в Тару, с июля 2023 года принимали заказы на «девочек». Младашая из них привлекла в занятие проституцией 17-летнюю девушку из неблагополучной семьи, пообещав ей доход и охрану. И юная тарчанка три месяца оказывала услуги в отелях и банях города.

В таком же преступлении уличили 51-летнюю женщину. Еще одна 17-летняя девушка под ее руководством работала проституткой с июля 2023 года. Однако бизнес дал трещину, подельниц взяли силовики 10 апреля. А в СИЗО они находятся с 12 апреля.

Выступая в суде, следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей. Он назвал три причины для этого: обвиняемые могут навредить расследованию дела, если их отпустят на свободу, вероятность их давления на свидетелей. Наконец, тарчанки могут банально скрыться.

Суд внял доводам следствия и продлил срок содержания в СИЗО содержательниц борделя до пяти месяцев. Постановления в законную силу не вступили.