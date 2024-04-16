Они организовывали встречи с клиентами в банях, саунах и гостиницах.

Они организовывали встречи с клиентами в банях, саунах и гостиницах.

Полицейские возбудили уголовные дела на двух администраторов в гостинично-банном комплексе в Таре. Женщин обвиняют в преступлениях против общественной нравственности, а именно в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

По данным оперативников, 36-летняя тарчанка пообещала 17-летней девушке стабильный доход, заказы, конфиденциальность и охрану. Девушка-подросток три месяца оказывала интимные услуги мужчинам в гостиницах и банях. За охрану и заказы женщина забирала себе часть денег, которые платили клиенты.

В таком же преступлении уличили 51-летнюю женщину. Еще одна 17-летняя девушка под ее руководством работала проституткой с июля 2023 года.

Женщин заключили под стражу, чтобы они не могли оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.