Омск-Информ
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·Общество

На подготовку документации власти отводят больше полугода.
Проект реконструкции улицы Малиновского в Омске разработает компания «Автодорпроект». До конца августа с ней заключат контракт на 8,8 млн рублей. Проект должен быть готов до конца апреля 2025 года.
– Проектировщикам предстоит подготовить оптимальные решения по спрямлению и расширению дороги до четырех полос и, что самое важное, оборудованию ее ливневкой, которая бы принимала стоки с проезжей части и прилегающих территорий. В техническом задании также учтены установка зарядных станций на парковках для электромобилей, озеленение и благоустройство с тротуарами, велодорожками и уличными фонарями, – сообщили в мэрии.
Власти планируют обновить участок улицы Малиновского от проспекта Королева до Красноярского тракта протяженностью около 1,4 километра.
·Общество

На подготовку документации власти отводят больше полугода.
Проект реконструкции улицы Малиновского в Омске разработает компания «Автодорпроект». До конца августа с ней заключат контракт на 8,8 млн рублей. Проект должен быть готов до конца апреля 2025 года.
– Проектировщикам предстоит подготовить оптимальные решения по спрямлению и расширению дороги до четырех полос и, что самое важное, оборудованию ее ливневкой, которая бы принимала стоки с проезжей части и прилегающих территорий. В техническом задании также учтены установка зарядных станций на парковках для электромобилей, озеленение и благоустройство с тротуарами, велодорожками и уличными фонарями, – сообщили в мэрии.
Власти планируют обновить участок улицы Малиновского от проспекта Королева до Красноярского тракта протяженностью около 1,4 километра.