Новый учебный корпус ОмГУ – это 22 тысячи квадратных метров учебных и административных помещений, зал ученого совета, столовая и спортзал.

ОмГУ им. Ф. М. Достоевского получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в главном учебном корпусе. Этому предшествовала большая и очень важная работа. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза подтвердила, что здание главного учебного корпуса полностью соответствует необходимым требованиям.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» в течение 60 дней работали на объекте. Были проведены испытания на соответствие требованиям СанПиН параметров микроклимата, освещенности, лабораторные исследования проб питьевой воды, проверка учебных, вспомогательных, служебных помещений, компьютерных классов, благоустройства территории.

Документы, полученные по результатам экспертизы, были рассмотрены Роспотребнадзором и направлены в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

– Это успешное завершение очередного большого этапа работы и подтверждение полной готовности здания к осуществлению образовательной деятельности, – прокомментировал ректор ОмГУ Сергей Замятин. – Мы готовы к началу нового учебного года и ждем наших студентов.

Напомним, новый учебный корпус ОмГУ – это 22 тыс. м2. учебных и административных помещений, аудитории на 120-150 и 25-50 человек, два лекционных зала на 220 мест, зал ученого совета, спортзал, столовая и др. Учебные помещения оборудованы мультимедийными средствами, интерактивными дисплеями и досками.