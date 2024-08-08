В заведении даже не мыли посуду, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены.

Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм омские приставы на основании решения суда приостановили деятельность гастробара «Бахрам» на Казачьем рынке на 30 дней.

По информации ведомства, сотрудники Роспотребнадзора в заведении выявили санитарные нарушения. В отчете говорится, что сотрудники кафе не могли работать в сфере общепита по состоянию здоровья, ими не контролировался температурный режим хранения продуктов, а на холодильных установках отсутствовал термометр. Также работники игнорировали правила гигиены и кормили посетителей в жутких условиях.

– При бактериологическом обследовании персонала из пяти человек у трех сотрудников обнаружено носительство патогенного стафилококка, производственный контроль не организован, в работе частично используется столовая посуда, частично разовая. При этом условия для мытья посуды отсутствуют, не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками, отсутствуют данные о вакцинации против дизентерии и кори у сотрудников общепита, – говорится в материалах проверки ведомства.

Суд после рассмотрения всех фактов нарушения индивидуальным предпринимателем признал его виновным и в качестве наказания приостановил работу кафе на 30 дней, чтобы их устранили.

Поясним, что гастробар «Бахрам» останется в списке повторных проверок судебных приставов, чтобы подобные нарушения не повторялись.