Все возведенные сооружения оказались в аварийном состоянии.

Сотрудники «Аэропроекта» приезжали в Омскую область для оценки состояния существующей инфраструктуры Омск-Федоровки. Это обследование входит в этап инженерных изысканий и сделано по заказу инвестора УК «Аэропорты регионов». Иллюзий у специалистов не осталось. Большая часть из 83 сооружений находится в аварийном состоянии.

– Поскольку строительство аэропорта начали более 40 лет назад, сейчас все возведенные сооружения находятся в аварийном состоянии, – заявил руководитель проекта Андрей Сидоров.

По его словам, только примерно десятая часть существующих сооружений рассматривается для проведения строительных работ и дальнейшей эксплуатации.

Есть объективные сложности с реализацией проекта.

– Основная сложность в реализации проекта – заболоченность местности. Также поблизости отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод, – заявил эксперт. – Эти задачи должны быть решены при разработке проектных решений, – добавил он.

В ходе командировки определен объем работ для подготовки обследования по строительству аэропортовой и аэродромной структуры.

Напомним, что омский губернатор и компания-инвестор «Аэропорты регионов» в июне на Петербургском экономическом форуме подписали концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка. Объект стоимостью более 43 млрд рублей планируется построить к концу 2028 года. Его расположат в 15 км от черты города.