Заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы Руслан Пермяков считает, что дело во вредоносных программах.

Заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) Руслан Пермяков назвал причину медленной работы смартфона. По его словам, «тормозящий» телефон, а также его перегрев и самовольное изменение настроек Wi-Fi и GPS могут указывать на заражение вредоносным программным обеспечением (ПО).

– Если ваш телефон стал необычно медленным, быстро разряжается или перегревается, это может быть признаком вредоносной активности, – цитируют эксперта РИА Новости.

Аналитик подчеркнул, что изменение настроек смартфона без ведома пользователя тоже способно указывать на вирус в телефоне.

Пермяков добавил, что признаками работы вредоносного ПО также являются большой рост счета на мобильную связь и появление новых приложений. Он порекомендовал регулярно обновлять приложения и операционную систему, скачивать программы только из проверенных источников и периодически делать резервную копию данных.