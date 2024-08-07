В ведомстве объяснили, ждать ли омичам роста цен на продукты.

В пресс-службе регионального Минсельхоза рассказали, какая ожидается динамика цен на картофель и хлеб «Урожайный» к концу 2024 года, сообщает «СуперОмск». По информации ведомства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области не сообщали о планах, связанных с повышением стоимости хлеба в ближайшее время. Сейчас нет предпосылок для роста цен на муку, крупу и хлеб.

Что касается цен на овощи, то они будут «низкими», пока ведутся уборочные работы.

– В данный период увеличивается производство плодоовощной продукции как в организованных формах хозяйствования, так и в личных подсобных хозяйствах граждан. В связи с этим предложение по плодоовощной продукции увеличивается и как следствие – снижается отпускная цена, – объяснили в пресс-службе ведомства.

По данным Росстата, в конце июля средняя розничная цена на картошку в регионе составила 62,41 рубля за килограмм. Что касается хлеба, то статистики считают, что он будет стоить 76,41 рубля за килограмм.