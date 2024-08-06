На видео супруги собираются в путь, о чем рассказывают на камеру.

Сегодня, 6 августа, в Телеграм-канале «Крылья Сахалина» появилось видео с путешественниками из Омска. Их запечатлели перед вылетом.

Речь идет об омичах, чей самолет пропал с радаров в Приморье. Само видео в канале подписали: «Они улетели, но обещали вернуться».

– Всегда немножко грустно, когда хорошие люди улетают, – говорит автор видео. – Но какой плюс в расставании: за расставанием всегда будет встреча.

Пропавшая Алена Калагурова сказала на видео, что будут яркие, новые и замечательные встречи и что у нее осталось приятное послевкусие от посещения Сахалина, от созерцания его красот.

Она добавила, что они летят во Владивосток, путь туда должен занять три с половиной часа. После чего Сергей Федоров, который пропал вместе с омичкой, сказал: «от винта» и самолет взлетел.

Напомним, что сегодня утром самолет с путешественниками должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в Приморье. Борт летел с аэродрома «Пушистый» (Корсаков) на Сахалине. В назначенное время самолет не прибыл, а связь с ним была утрачена.

Стало известно, что самолет упал на Лысой горе Серебряного перевала. Ее высота составляет 1800 метров. Возможной причиной крушения стали сложные метеоусловия.