Пилот легкомоторного самолета был заслуженным военным летчиком РФ.

Сильный туман и ливень называются возможными причинами крушения легкомоторного самолета в Приморском крае, на котором летели авиапутешественники из Омска Сергей Федоров и его супруга Алена Калагурова. Летчика предупреждали о сложных метеоусловиях, но он все равно решился на вылет.

Как сообщалось ранее, легкомоторный самолет BRISTELL RG, на борту которого находились два человека, сегодня, 6 августа, в восемь часов утра по местному времени (полдень по омскому) должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» в Приморье. Воздушное судно летело с аэродрома «Пушистый» (Корсаков) на Сахалине. В назначенное время самолет в пункт назначения не прибыл, связь с ним была утрачена.

Диспетчеры воинской части ПВО сообщили в службы правопорядка, что борт упал на Лысой горе Серебряного перевала. Ее высота составляет 1800 метров.

По данным Телеграм-канала Mash, управлявший самолетом Сергей Федоров был заслуженным военным летчиком РФ. В МЧС его предупредили о плохих метеоусловиях по пути следования, но пилот все равно отправился в путь. Предварительной причиной крушения лайнера называются сильный туман и ливень, в условиях которых самолет врезался в сопку.