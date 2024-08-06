Работы обещают закончить к 1 сентября.

В омских Нефтяниках заканчивают благоустраивать аллею Сазоновых. Напомним, что эта территория находится рядом с остановкой «Технический университет», напротив корпусов ОмГТУ. Работами занимается организация ООО «Градстрой».

По данным администрации города, подрядчик уже демонтировал старые покрытия и конструкции, уложил тротуарную плитку и бортовые камни. Также установлена новая спортивная площадка, высажены деревья, уложен рулонный газон с функцией автополива и проведена линия уличного освещения.

Главный архитектор округа Светлана Сафронова рассказала, что планируется закончить выкладку тротуарной плитки в конце аллеи, установить скамейки и урны, а также закончить с озеленением территории.

Эта локация должна предстать в обновленном виде к 1 сентября. Стоимость работ на объекте составляет порядка 30 млн рублей.