В трехэтажной поликлинике можно получить консультации узких специалистов, пройти комплексную диагностику и воспользоваться помощью стоматолога.

Приятная новость для жителей омских Нефтяников: 9 апреля распахнул свои двери новый современный корпус «Евромеда» по адресу: улица Магистральная, 70б. В новой поликлинике можно пройти комплексную диагностику, проконсультироваться у врачей разных профилей, воспользоваться услугами дневного стационара, а также получить стоматологическую помощь.

В трехэтажной клинике площадью около 2000 квадратных метров предоставляется широкий спектр услуг:

консультации врачей: открыт прием* терапевта, пульмонолога, кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга, акушера-гинеколога, уролога, онколога, дерматовенеролога, ревматолога, оториноларинголога, травматолога-ортопеда, врачей ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики. В ближайшем будущем этот перечень будет расширен;

современная диагностика: в поликлинике работает диагностическое отделение, оснащенное передовым оборудованием для ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики. Также на Магистральной можно сдать кровь для лабораторных исследований;

стоматологическая помощь: в новом корпусе «Евромеда» организовано отделение стоматологии для работы стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга, стоматолога-ортопеда и стоматолога-ортодонта;

дневной стационар: здесь можно пройти необходимое лечение по направлениям от специалистов.

Кстати, лабораторные исследования на Магистральной сейчас можно пройти по выгодным ценам. С 9 апреля по 31 мая 2025 года действуют скидки ** до 66 % на ряд анализов и комплексных исследований:

«Евромед» стремится оказывать медицинскую помощь, отвечающую самым высоким стандартам, и делать все, чтобы пациентам было комфортно. В здании новой поликлиники организованы аптечный пункт и кофейня, чтобы сразу после приема можно было купить необходимые лекарства и порадовать себя десертом и кофе.

В честь открытия «Евромед» приготовил для пациентов множество приятных сюрпризов. Так, например, все пациенты, получившие услуги в поликлинике на Магистральной с 9 апреля по 31 мая 2025 года, смогут принять участие в розыгрыше*** 70 подарков и главного приза – сертификата на 50 000 рублей на любые услуги «Евромеда».

Поликлиника «Евромед» находится рядом с остановкой «Площадь Лицкевича» (автобусы 29, 33, 67, 69, 116П, троллейбусы 2, 4, 8), возле корпуса есть парковка.

График работы «Евромеда» на Магистральной: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00.

* Список врачей может меняться. Актуальную информацию уточняйте у регистраторов и операторов справочной службы по телефону 8 (3812) 331-400.

** Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 09.04.25 – 31.05.25. Цены действительны при обращении в «Евромед» по адресу: ул. Магистральная, 70б. Стоимость услуг указана без учета забора биоматериала (стоимость забора крови 155 руб.). Скидки на услуги в рамках акции не суммируются с другими скидками и специальными предложениями. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у сотрудников регистратуры и на сайте euromed-omsk.ru

***Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 09.04.25 – 03.06.25. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на официальном сайте.

ООО «МЦСМ «Евромед». ИНН 5504248024. Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама. ERID: 2W5zFGNwA88