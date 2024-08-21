Рядом находятся три детских садика, школа и лицей.

В соцсетях омичи возмутились отсутствием освещения на улице Химиков в Нефтяниках. Фонари присутствуют только на нечетной стороне улицы. В этом году 12 января должна была появиться линия освещения по четной стороне. Однако по вечерам на этом участке кромешная тьма. Отметим, что в нескольких метрах от улицы Химиков находятся три детских сада и две школы.

– По словам градоначальника, линию длиной более 3,5 км установил подрядчик «Визир электросервис». В новом освещении используется 121 светильник и 2 распределительных щита. На оборудование и его установку городские власти потратили 16,9 млн рублей. И теперь возникает резонный вопрос: где долгожданное освещение? – недоумевают пользователи соцсетей.

Представители омской мэрии оперативно отреагировали на обращение местных жителей. Оказывается, что позитивные изменения уже не за горами. Освещение запланировано наладить через год.

– На исполнении в администрации города Омска имеется судебное решение об обязании организовать искусственное наружное освещение вдоль улицы Заозерной от проспекта Королева до улицы Бородина и на участке дороги от улицы Бородина до Красноярского тракта. Строительство линии наружного освещения запланировано на 2025 год, – уточнили в мэрии.

«Омск-информ» продолжит следить за развитием событий.