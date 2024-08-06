Как отмечается в заключении прокуратуры, сооружения могут причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетних. Их нужно либо убирать, либо чинить.

Прокуратура Центрального округа Омска потребовала от управляющих компаний ООО «УК «ВиТа» и ООО «УК «Алекс» навести порядок с детскими площадками во дворах многоквартирных домов, которые они обслуживают. Сооружения стали безопасными для жизни и здоровья детей.

Речь, в частности, идет о площадках на Иртышской набережной, 18 и 20, Спортивном проезде, 1, 2 и 4, на проспекте Маркса, 36/1, а также во дворах домов по Тимуровскому проезду, 5 и 8.

– На деревянных сиденьях качелей имеются сколы, покрасочное покрытие оборудования нуждается в обновлении, качели не закреплены и имеют люфт при раскачивании, выступающие головки шурупов на горках не защищены специальным колпаком, уровень ударопоглощающего покрытия на площадке ниже допустимого, – перечислили недостатки площадок в прокуратуре. – Указанные нарушения могут причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетних, в связи с чем подлежат незамедлительному устранению.

Судя по фотографиям, большинство площадок находятся в аварийном состоянии и подлежат демонтажу. В Центральном округе Омска таких площадок, по данным «Народного фронта», свыше 20.