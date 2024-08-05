Первый вылет ожидается уже на следующей неделе.

Гендиректор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев рассказал, сколько будет стоить перелет из Омска в Усть-Ишим и когда ожидается дата первого авиарейса, сообщает «СуперОмск». Эта красноярская компания является перевозчиком по маршруту.

По словам Юрия Афанасьева, первый вылет произойдет 14 августа. Стоимость билета составит 2741 рубль. Сейчас борт уже находится на омском аэродроме Поповка.

– Пассажиров будут садить на рейс в аэропорту Омск – Центральный, просто у нас будет базировка в Поповке, – объяснил Юрий Афанасьев.

Напомним, что РЭК Омской области утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров по маршруту Омск – Усть-Ишим. Себестоимость одного перелета составит 32 107 рублей.

Планировалось, что первый рейс будет 1 июля, но перевозки нельзя было начать из-за неутвержденного тарифа. Предполагается, что рейсы будут отправляться три раза в неделю.