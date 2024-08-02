Предельный тариф будет примерно в десять раз выше провозной платы для пассажиров.

РЭК Омской области утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров по маршруту Омск – Усть-Ишим. Как следует из документа, себестоимость одного перелета составит 32 тыс. 107 рублей, что сопоставимо с перелетом в бизнес-классе до Москвы.

Перевозки по маршруту Омск – Усть-Ишим должны были начаться с 1 июля, однако до сих пор не стартовали из-за не утвержденного тарифа. Пассажиры, естественно, будут платить гораздо меньше: ранее сообщалось, что стоимость билета составит примерно 3 тыс. рублей. Разница между провозной платой и тарифом будет компенсироваться из бюджета перевозчику – красноярскому ООО «Аэропром».

Как именно начнутся полеты, пока неизвестно. Предполагалось, что рейсы будут совершаться три раза в неделю.