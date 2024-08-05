Омск-Информ
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·Политика

С сегодняшнего дня заместителем министра назначена Мария Романюк.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Этот пост заняла Мария Романюк, ранее трудившаяся помощником главы ведомства Татьяны Хаврониной.  

Таким образом, Романюк стала уже четвертым по счету замом министра природных ресурсов. Компанию ей составят первый заместитель Сергей Палагута и «простые» замы Александр Володев и Вадим Матвеев.

Ранее стало известно о назначении заместителем министра образования региона Марии Сейтмухаметовой. До этого она возглавляла Институт развития образования Омской области.

·Политика

С сегодняшнего дня заместителем министра назначена Мария Романюк.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской области. Этот пост заняла Мария Романюк, ранее трудившаяся помощником главы ведомства Татьяны Хаврониной.  

Таким образом, Романюк стала уже четвертым по счету замом министра природных ресурсов. Компанию ей составят первый заместитель Сергей Палагута и «простые» замы Александр Володев и Вадим Матвеев.

Ранее стало известно о назначении заместителем министра образования региона Марии Сейтмухаметовой. До этого она возглавляла Институт развития образования Омской области.