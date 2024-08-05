Преступники похитили у женщины 125 тыс. рублей.

Полицейские задержали в Омске 18-летнего студента юридического колледжа. Парень увидел в мессенджере предложение незаконного заработка и начал помогать мошенникам: забирал деньги у обманутых пожилых людей и передавал преступникам за вознаграждение – 5 тыс. рублей. Ему также оплачивали такси до места «работы».

Первой жертвой стала 77-летняя жительница Большеречья. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо задекларировать накопления, иначе ей грозит обыск и уголовное дело. Сельчанка испугалась и выполнила указания преступника: передала 150 тыс. рублей курьеру. Пенсионерку убедили, что на следующий день деньги привезут обратно, но денег женщина так и не дождалась.

Во втором случае 100-летней жительнице Советского округа Омска позвонил якобы сотрудник полиции, который сообщил, что сын потерпевшей стал виновником аварии. Чтобы спасти сына от тюрьмы, женщина отдала все накопления – 125 тыс. рублей. Позже пенсионерка узнала, что никакого ДТП не было.

На омича, который приезжал к пенсионеркам и забирал деньги, завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.