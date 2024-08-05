Чтобы взыскать с любителей пьяной езды административные штрафы, приставы накладывают арест на их имущество, а также ограничивают выезд из России.

С начала текущего года судебные приставы взыскали с омичей 18,9 млн рублей административных штрафов, наложенных в связи с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего таких производств у омских приставов более 2 тысяч. Как отметили в ведомстве, по сравнению с прошлым годом их количество снизилось на 29 %.

Для принудительного взыскания «пьяных» штрафов судебным приставам пришлось накладывать арест на имущество 168 должников, а также ограничивать выезд за пределы РФ для 1 185 нарушителей. Все эти меры дали эффект – любители «пьяной» езды выплатили наложенные штрафы.