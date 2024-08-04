Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Питерский художник изобразил на стене улыбающегося мальчика.
Министр спорта Омской области Иван Колесник показал еще одно граффити в микрорайоне «Модерн». Его создает питерский художник Евгений Дворников.
— Мне очень нравится этот портрет улыбающегося мальчика. Сегодня решил показать этот мурал своему сыну. Андрей тоже оценил картину, — рассказал колесник.
Ранее художники из США и Мексики завершили свои рисунки на соседних домах.
·Культура/Афиша

Питерский художник изобразил на стене улыбающегося мальчика.
Министр спорта Омской области Иван Колесник показал еще одно граффити в микрорайоне «Модерн». Его создает питерский художник Евгений Дворников.
— Мне очень нравится этот портрет улыбающегося мальчика. Сегодня решил показать этот мурал своему сыну. Андрей тоже оценил картину, — рассказал колесник.
Ранее художники из США и Мексики завершили свои рисунки на соседних домах.