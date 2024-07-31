Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Результаты показали в министерстве спорта.
Художники Фарид Руэда из Мексики и Адам «Pilot» из США завершили работу над граффити в омском микрорайоне «Модерн». Фотографии опубликовали в региональном министерстве спорта.
Накануне к работе приступили еще три художника. Евгений Дворников из Санкт-Петербурга изобразит на стене улыбающегося мальчика, который играет с самолетиком.
Жители микророрайона продолжают угощать художников. Дворникову преподнесли бруснику с сахаром. А ранее Фарида Руэда накормили малиной.
·Культура/Афиша

Результаты показали в министерстве спорта.
Художники Фарид Руэда из Мексики и Адам «Pilot» из США завершили работу над граффити в омском микрорайоне «Модерн». Фотографии опубликовали в региональном министерстве спорта.
Накануне к работе приступили еще три художника. Евгений Дворников из Санкт-Петербурга изобразит на стене улыбающегося мальчика, который играет с самолетиком.
Жители микророрайона продолжают угощать художников. Дворникову преподнесли бруснику с сахаром. А ранее Фарида Руэда накормили малиной.