Омск-Информ
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·Общество

Так горожане поприветствовали его и поблагодарили за украшение их микрорайона.
Омичи написали письмо мексиканскому художнику Фариду Руэда, который начал украшать граффити дом в микрорайоне Модерн, и угостили его малиной. Инициатором подарка стала Оксана Гапеева, которая восхищается талантом художника и его помощников.
– Я изучала испанский язык и решила написать письмо Фариду именно на нем. В письме я рассказала о сибирской ягоде малине, о ее свойствах и полезных качествах. Я не думаю, что в Мексике есть такая ягода, и, чтобы она не вызвала аллергию у Руэда, передала ему антигистаминный препарат, – отметила омичка.
В свою очередь Фарид Руэда вручил футболки со своими эскизами директору ОМЦ «Химик» Тимофею Назарову и руководителю медиацентра Ирине Мороз, с которыми каждый день общается.
·Общество

Так горожане поприветствовали его и поблагодарили за украшение их микрорайона.
Омичи написали письмо мексиканскому художнику Фариду Руэда, который начал украшать граффити дом в микрорайоне Модерн, и угостили его малиной. Инициатором подарка стала Оксана Гапеева, которая восхищается талантом художника и его помощников.
– Я изучала испанский язык и решила написать письмо Фариду именно на нем. В письме я рассказала о сибирской ягоде малине, о ее свойствах и полезных качествах. Я не думаю, что в Мексике есть такая ягода, и, чтобы она не вызвала аллергию у Руэда, передала ему антигистаминный препарат, – отметила омичка.
В свою очередь Фарид Руэда вручил футболки со своими эскизами директору ОМЦ «Химик» Тимофею Назарову и руководителю медиацентра Ирине Мороз, с которыми каждый день общается.