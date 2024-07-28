Рисунок уже начали наносить.

Художник из Мексики Фарид начал создавать на стене одной из омских многоэтажек новое граффити. Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, на стене десятиэтажки появится изображение медведя.

В рамках первого в Сибири международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» из США в Омск приехал также уличный художник Адам «Pilot» из команды Antidote. Совсем скоро к ним присоединятся художники из Испании, Аргентины, Великобритании, Израиля, Беларуси и Казахстана.

– Остальные художники уже приступили к работе и начали преображение микрорайона Модерн в Советском округе. Посмотрел сегодня, как продвигаются работы. Сейчас муралисты начали расписывать уже три многоэтажки, ждем, что у них получится в итоге, – добавил глава регионального Минспорта Иван Колесник.

Напомним, в рамках этого фестиваля в одном омском микрорайоне нарисуют граффити на 50 стенах домов. Еще 50 картин украсят дома в других частях города.