Омск-Информ
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·Общество

Мурал посвящен омским волейбольной и баскетбольной командам.

 

В Омске появился новый мурал. Его разместили на здании Минспорта. Создательницей мурала стала Айгуль Омуралиева из Новосибирска.

Мурал посвящен омским командам: баскетбольному клубу «Нефтяник-Титан» и волейбольному клубу «Омичка». На нем изображены две девушки, одна держит в руках баскетбольный мяч, другая – волейбольный.

Эта работа стала третьей, которую художница создала в Омске. Также из-под ее руки вышли муралы «Четыре лапы» (девочка с котенком на руках) и «Портрет А.М. Пушницы».

·Общество

Мурал посвящен омским волейбольной и баскетбольной командам.

 

В Омске появился новый мурал. Его разместили на здании Минспорта. Создательницей мурала стала Айгуль Омуралиева из Новосибирска.

Мурал посвящен омским командам: баскетбольному клубу «Нефтяник-Титан» и волейбольному клубу «Омичка». На нем изображены две девушки, одна держит в руках баскетбольный мяч, другая – волейбольный.

Эта работа стала третьей, которую художница создала в Омске. Также из-под ее руки вышли муралы «Четыре лапы» (девочка с котенком на руках) и «Портрет А.М. Пушницы».