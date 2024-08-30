Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Вскоре их может стать 73.
Российские и иностранные художники создали в омском микрорайоне «Модерн» уже 72 мурала-граффити. Как сообщает глава регионального министерства спорта Иван Колесник, их может стать еще больше.
– Участники Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества смогут создать мурал, который всегда будет напоминать о таком масштабном событии. Это станет своеобразным продолжением международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!», который у нас идет сейчас, – рассказал Колесник.
Чтобы посмотреть рисунки художников, омичам нужно отправиться на улицу 2-ю Поселковую. В рамках фестиваля несколько граффити появятся и в других частях города.
·Культура/Афиша

Вскоре их может стать 73.
Российские и иностранные художники создали в омском микрорайоне «Модерн» уже 72 мурала-граффити. Как сообщает глава регионального министерства спорта Иван Колесник, их может стать еще больше.
– Участники Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества смогут создать мурал, который всегда будет напоминать о таком масштабном событии. Это станет своеобразным продолжением международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!», который у нас идет сейчас, – рассказал Колесник.
Чтобы посмотреть рисунки художников, омичам нужно отправиться на улицу 2-ю Поселковую. В рамках фестиваля несколько граффити появятся и в других частях города.