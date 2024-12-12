Она соревнуется за победу с муралами из США, Испании, Италии, Бразилии и других стран.

Уличная картина, которую нарисовал в Омске итальянский художик Yamma11, вошел в топ-50 конкурса «Street Art Cities «Best Of Awards». Это граффити, созданное во время арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!», называется «Богиня вдохновения».

Премию «Street Art Cities «Best Of Awards» организовала платформа Street Art Cities, которая занимается каталогизацией и продвижением уличного искусства по всему миру. В этом году организаторы объявили 3 номинации: «выбор экспертов», «выбор художника» и «выбор народа».

Как сообщает пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области, голосование продлится до 20 декабря. Омичи тоже могут принять в нем участие.

«Богиня» располагается по адресу: 2-я Поселковая, 14.