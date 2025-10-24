В Омске испортили панно, созданное местной художницей

Граффити, нанесенное на стену в рамках фестиваля, частично закрасили.

В редакцию «Омск-информа» обратилась читательница с сообщением о повреждении художественного панно, которое расположено на фасаде здания школы № 56 на улице Масленникова.

Рисунок был выполнен шесть лет назад в рамках фестиваля граффити, который организовали региональное министерство культуры и музей «Либеров-центр». Панно оформила команда граффитистов «Крепкий палец» Александра Хохлова и Дмитрий Рубэн.

Согласно первоначальному виду панно, его словно пытались закрасить по краям. С рисунка пропали части букв и листьев, у школьницы на изображении «пострадала» прическа. Кто и зачем решил испортить граффити, неизвестно.

