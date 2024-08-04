Омск-Информ
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·Общество

Телерадиосигнал будет прерываться уже на следующей неделе.
Пло данным сайта Цифрового эфирного телевидения, с 5 по 11 августа в Омской области ожидаются перебои в телевещании. Телерадиосигнал может отключаться в Омском, Любинском, Шербакульском, Колосовском, Усть-Ишимском, Одесском, Русско-Полянском и Седельниковском районах.
График:
  • 5, 6 или 7 августа с 10:00 до 17:00 помехи могут наблюдаться в Ачаирском;
  • 5 августа с 11:00 до 17:00 – в Веселой Поляне;
  • 5 или 6 августа с 10:00 до 17:00 – Седельниково;
  • 6, 7 или 8 августа с 10:00 до 17:00 – Русская Поляна;
  • 7 августа с 10:00 до 11:00 – Летние;
  • 7 августа с 11:00 до 17:00 – Цветково;
  • 8 августа с 9:00 до 15:00 – Одесское;
  • 9 августа с 11:00 до 14:00 две остановки по 10 минут – Екатеринославка.
·Общество

Телерадиосигнал будет прерываться уже на следующей неделе.
Пло данным сайта Цифрового эфирного телевидения, с 5 по 11 августа в Омской области ожидаются перебои в телевещании. Телерадиосигнал может отключаться в Омском, Любинском, Шербакульском, Колосовском, Усть-Ишимском, Одесском, Русско-Полянском и Седельниковском районах.
График:
  • 5, 6 или 7 августа с 10:00 до 17:00 помехи могут наблюдаться в Ачаирском;
  • 5 августа с 11:00 до 17:00 – в Веселой Поляне;
  • 5 или 6 августа с 10:00 до 17:00 – Седельниково;
  • 6, 7 или 8 августа с 10:00 до 17:00 – Русская Поляна;
  • 7 августа с 10:00 до 11:00 – Летние;
  • 7 августа с 11:00 до 17:00 – Цветково;
  • 8 августа с 9:00 до 15:00 – Одесское;
  • 9 августа с 11:00 до 14:00 две остановки по 10 минут – Екатеринославка.