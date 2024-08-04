Пугающие сновидения могут сигналить о серьезных заболеваниях, считает психолог Артем Тараянц.

Клинический психолог Артем Тараянц объяснил происхождение ночных кошмаров. По его словам, они могу быть спровоцированы болезнями печени и эндокринной системы. В таких случаях сны представляют собой бессмыслицу.

- Они (изменения гормонального фона) зачастую становятся причиной кошмаров, в которых человеку трудно понять, что происходит во сне. Сюжет сна напоминает какую-то белиберду. Зачастую такие кошмары носят систематический характер, — цитирует эксперта «АиФ».

Ночные сновидения, после которых человек просыпается в холодном поту, - верный признак заболеваний сердца. Такие сны, как правило, сопровождаются паническими атаками.

При неврологических расстройствах снятся экстремальные ситуации и физические увечья, при психических – галлюцинации. Во всех перечисленных случаях без медикаментозного лечения не обойтись.

- Для лечения необходимо выявить причину и как можно быстрее начать медикаментозное воздействие. Параллельно нужно обратиться к сомнологу либо когнитивному психотерапевту, — уточнил Тараянц.

Добавив, что в данном случае могут быть полезны техники саморегуляции, например, дыхательные упражнения.