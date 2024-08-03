Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Магазин позиционирует себя как обновленное пространство с расширенным ассортиментом.

В СТЦ «МЕГА» после перерыва открылся магазин Love Republic. Торговая точка не работала с апреля и закрывалась на ремонт. Вопреки санкциям магазин одежды и аксессуаров открылся. О чем администрация не преминула рассказать в паблике.

Love Republic обещает новый интерьер и большой ассортимент.

– Наш новый магазин получил главные преимущества флагмана: бионику в архитектуре, диджитальность и капсульный подход в мерчандайзинге. Отдельное внимание мы уделили широте ассортимента – в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING, – на странице торгового бренда в соцсети «ВКонтакте».

Бренд Love Republic принадлежит fashion-ретейлеру Melon Fashion Group, который также управляет брендами Zarina, Befree, Sela и IDOL.

·Экономика/Бизнес

Магазин позиционирует себя как обновленное пространство с расширенным ассортиментом.

В СТЦ «МЕГА» после перерыва открылся магазин Love Republic. Торговая точка не работала с апреля и закрывалась на ремонт. Вопреки санкциям магазин одежды и аксессуаров открылся. О чем администрация не преминула рассказать в паблике.

Love Republic обещает новый интерьер и большой ассортимент.

– Наш новый магазин получил главные преимущества флагмана: бионику в архитектуре, диджитальность и капсульный подход в мерчандайзинге. Отдельное внимание мы уделили широте ассортимента – в магазине представлены все линейки бренда, включая PREMIUM, STUDIO и EVENING, – на странице торгового бренда в соцсети «ВКонтакте».

Бренд Love Republic принадлежит fashion-ретейлеру Melon Fashion Group, который также управляет брендами Zarina, Befree, Sela и IDOL.