Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Судя по всему, магазин закрывался на ремонт.

Магазин женской одежды Love Republic в СТЦ «МЕГА» возобновит свою работу после нескольких месяцев перерыва. На торговой точке появилась табличка «Скоро открытие», сообщает NGS55.

Этот магазин закрылся в апреле. Тогда можно было предположить, что Love Republic, как и большинство брендов, ушел из страны. Но, как оказалось, торговая точка продолжит свою работу после перерыва.

Бренд Love Republic принадлежит fashion-ретейлеру Melon Fashion Group, который также управляет брендами Zarina, Befree, Sela и IDOL.

·Экономика/Бизнес

Судя по всему, магазин закрывался на ремонт.

Магазин женской одежды Love Republic в СТЦ «МЕГА» возобновит свою работу после нескольких месяцев перерыва. На торговой точке появилась табличка «Скоро открытие», сообщает NGS55.

Этот магазин закрылся в апреле. Тогда можно было предположить, что Love Republic, как и большинство брендов, ушел из страны. Но, как оказалось, торговая точка продолжит свою работу после перерыва.

Бренд Love Republic принадлежит fashion-ретейлеру Melon Fashion Group, который также управляет брендами Zarina, Befree, Sela и IDOL.