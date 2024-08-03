Биолог рассказала о правилах хранения этой ягоды и противопоказаниях.

Заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, доктор биологических наук Наталья Ефимочкина озвучила безопасную порцию арбуза.

По ее словам, этот продукт является низкокалорийным, но высокоуглеводным. Калорийность на 100 г мякоти ягоды составляет около 30–40 килокалорий. В составе продукта 92–93 % занимает вода, также содержится много моно- и дисахаридов, небольшое количество клечатки и минеральных веществ.

– Диетологи считают, что порция, в которой где-то 250–300 г мякоти, для одноразового употребления является вполне оптимальной, – цитирует эксперта ТАСС с пресс-конференции, посвященной началу сезона арбузов.

Хранить арбуз следует в холодильнике, неразделанным на мелкие части, сутки, максимум двое. Исходя из статистики, отравления арбузом происходят нечасто и обычно связаны с неправильным применением пестицидов (химических веществ для обработки растений от вредителей). Говоря о нитратах (соли азотной кислоты, которые растения корнями впитывают из почвы), норма их содержания в арбузах составляет 60 мг на 1 кг мякоти.

Воздержаться от употребления арбуза стоит людям с сахарным диабетом, почечной недостаточностью и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.