Компания «ТГК-11», отвечающая за отопление, пообещала вовремя подготовить котельные.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время своей рабочей поездки в Большереченский район провел заседание областного штаба по отоплению. Стороны обсудили подготовку объектов коммунального комплекса к зиме, работу комиссий по оценке готовности потребителей и поставщиков тепла, заслушали доклады регионального Минэнерго, Ростехнадзора и ряда муниципалитетов.

В центре внимания оказалась ситуация с отопительным сезоном в Омске. Минувшей зимой на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 сломались котлы, что стало причиной холодных батарей жителей Советского и Центрального округов города.

– Проблемы с отоплением, с которыми столкнулись жители города прошлой зимой, когда из-за аномальных морозов котлы вышли из строя, не должны повториться, – сказал Хоценко.

По словам руководителя «ТГК-11» Олега Хилько, компания продолжает устранять замечания, выданные надзорными органами. Специалисты «ТГК-11» на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 проводят плановые подготовительные мероприятия.

Губернатор заявил, что поставил задачу всем главам муниципалитетов наращивать темпы по подготовке котельных к зиме, чтобы все паспорта готовности были получены в срок.