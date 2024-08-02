Россия и ряд зарубежных стран произвели крупнейший обмен задержанными и отбывающими наказание лицами.

Накануне был произведен крупнейший обмен задержанными и отбывающими наказание лицами между Россией и рядом зарубежных стран, включая США. Одним из его участников стал журналист и публицист Владимир Кара-Мурза*, отбывавший наказание в омской исправительной колонии № 6.

В начале июля сообщалось, что его перевели из колонии в больницу Федеральной службы исполнения наказаний. Адвокат осужденного заявлял, что намерен добиваться освобождения журналиста по состоянию здоровья, поскольку у него обострились последствия отравлений, которые он перенес в 2015 и 2017 годах.

Два дня назад адвокаты Кара-Мурзы не смогли попасть к нему в тюрьму для встречи. Позже появилась информация, что за ним в Омск прилетал спецборт, осужденного увезли в неизвестном направлении. Оказалось, что Кара-Мурза был доставлен в турецкую Анкару, где и состоялся исторический обмен. В результате него в Россию вернулись восемь человек, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В обмен на них были отданы 16 человек, включая Кара-Мурзу.

Он был признан судом виновным в государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков о ВС РФ. Суд приговорил его к 25-летнему тюремному заключению.

*Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов