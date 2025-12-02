Омск-Информ
·Общество

В Омской области не нашли претендентов на помилование

Окончательное решение остается за главой государства.

Вчера, 1 декабря, в Министерстве региональной безопасности Омской области подвели итоги заседания комиссии по вопросам помилования.

– По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями учреждений уголовно-исполнительной системы и родственниками осужденных, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении 4 осужденных, – сообщили в министерстве.

Отмечается, что окончательное решение по каждому случаю остается за главой государства.

