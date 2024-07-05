Журналиста перевели в тюремную больницу по состоянию здоровья.

Журналиста перевели в тюремную больницу по состоянию здоровья.

Журналиста Владимира Кара-Мурзу, которого признали в РФ иностранным агентом, перевели из омской колонии №6 в больницу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это произошло вечером 4 июля. Адвокатов к нему не пустили. Об этом сообщила супруга осужденного на своей странице в одной из запрещенных соцсетей.

Ранее адвокат Владимира Кара-Мурзы сообщал, что будет добиваться освобождения журналиста из колонии по состоянию здоровья, поскольку у него обострились последствия отравлений, которые он перенес в 2015 и 2017 годах.

Напомним, что в апреле Мосгорсуд признал журналиста виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков и ВС РФ. Кара-Мурза не признает свою вину. 14 мая Верховный суд России отклонил кассационную жалобу адвоката журналиста и подтвердил 25-летний приговор.

*Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов