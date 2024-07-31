Судя по всему, осужденного перевели из тюремной больницы.

Стали известны новые подробности о журналисте Владимире Кара-Мурзе*, отбывающем наказание в омской ИК-6. Судя по всему, осужденного перевели из тюремной больницы обратно в камеру и к нему пытались попасть адвокаты.

Но защитников не пустили к Владимиру Кара-Мурзе, сообщает телеграмм-канал Brief.

Ранее сообщалось, что 4 июля журналист попал в тюремный лазарет. Адвокаты пытаются добиться освобождения Кара-Мурзы из колонии по состоянию здоровья. Защитники ссылаются на то, что у их клиента обострились последствия отравлений, которые он перенес в 2015 и 2017 годах.

*Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов.