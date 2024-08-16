Заключенный оказался в США в результате крупного обмена заключенными между Россией и западными странами.

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой (признан иноагентом) и его семьей. Встреча проходила в знаменитом Овальном кабинете главы американского государства. Его пресс-служба опубликовала снимок со встречи в соцсети X, подписав его «Сегодня семья снова вместе».

Кара-Мурза был заключенным омской исправительной колонии № 6, где отбывал 25-летний срок по делу о государственной измене. В конце июля он неожиданно исчез, позже выяснилось, что его вывезли из России в Стамбул, где 1 августа состоялся обмен заключенными между Россией и рядом западных стран, включая США.