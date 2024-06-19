Омск-Информ
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·Общество

Ему придется заплатить за отсутствие маркировки иностранного агента.
Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы*. За отсутствие в Telegram-канале маркировки иностранного агента, коим мужчину признали, его решили оштрафовать на 30 тыс. рублей.
Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за фейки о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло. Он отбывает наказание в омской колонии № 7.
Тогда же Кара-Мурзу уже штрафовали на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Новое решение пока не вступило в законную силу, и его могут обжаловать.
* Включен в реестр иностранных агентов.
1820
·Общество

Ему придется заплатить за отсутствие маркировки иностранного агента.
Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы*. За отсутствие в Telegram-канале маркировки иностранного агента, коим мужчину признали, его решили оштрафовать на 30 тыс. рублей.
Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за фейки о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло. Он отбывает наказание в омской колонии № 7.
Тогда же Кара-Мурзу уже штрафовали на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Новое решение пока не вступило в законную силу, и его могут обжаловать.
* Включен в реестр иностранных агентов.
1820