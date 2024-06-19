Ему придется заплатить за отсутствие маркировки иностранного агента.

Ему придется заплатить за отсутствие маркировки иностранного агента.

Советский районный суд рассмотрел административное дело в отношении журналиста Владимира Кара-Мурзы*. За отсутствие в Telegram-канале маркировки иностранного агента, коим мужчину признали, его решили оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за фейки о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло. Он отбывает наказание в омской колонии № 7.

Тогда же Кара-Мурзу уже штрафовали на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Новое решение пока не вступило в законную силу, и его могут обжаловать.

* Включен в реестр иностранных агентов.